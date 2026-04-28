Homem agride o próprio pai e é preso pela Patrulha do Idoso em Volta Redonda

Um homem de 45 anos, suspeito de agredir o próprio pai, de 74 anos, foi preso em fragrante nesta terça-feira (28) em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Monte Castelo e teve atuação da Patrulha de Proteção ao Idoso, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A vítima procurou o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), informando que havia sido agredida pelo filho com diversos socos, além de ter objetos arremessados contra si. O idoso também relatou que vinha sofrendo violência física e psicológica há bastante tempo e que o filho, que seria usuário de drogas, apresentava comportamento agressivo recorrente.

Temendo pela própria vida, o idoso conseguiu deixar a residência e pedir ajuda a um taxista, que o levou até a delegacia.

A Patrulha do Idoso foi acionada e, com apoio da Guarda Municipal, as equipes se deslocaram até o endereço onde o agressor estaria. No local, o homem foi encontrado e detido.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) para atendimento médico e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Denúncias

Casos de violência ou negligência contra idosos podem ser denunciados pelos telefones: 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal); ou Disque 100 (serviço nacional ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda pelo 190 (Polícia Militar), diretamente no Nuai/Patrulha do Idoso, na 93ª DP, ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Foto: Divulgação/Semop