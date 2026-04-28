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Foragido por homicídio é preso enquanto trabalhava em fazenda no Moinho de Vento

Por
FOLHA DO ACO
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Um homem de 27 anos, foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na tarde desta terça-feira (dia 28) no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Ele foi localizado por policiais militares enquanto trabalhava em uma fazenda da região.

De acordo com o 28º BPM, a equipe recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito e seguiu até o endereço indicado, na Rua Belo Horizonte. No local, o homem foi reconhecido pelos agentes e, após consulta aos sistemas, foi confirmado um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Segundo a polícia, o acusado já possuía anotação anterior por homicídio. Após a abordagem, ele teve a integridade física preservada, foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi ratificado.

O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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