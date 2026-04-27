Prefeitura atualiza estado de vítimas após dois acidentes com viaturas da Guarda Municipal em Volta Redonda

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (dia 27), no bairro Santa Cruz. De acordo com informações de testemunhas, a motorista do veículo teria atravessado a pista e colidido de frente com a viatura. O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em frente a um posto de combustíveis.

Na viatura estavam os guardas municipais Junior Sérgio Gomes e Carlos Antônio Ferreira, de 57 e 61 anos, que integram a Patrulha de Proteção Animal e Ambiental. Ambos ficaram feridos, assim como a motorista do carro de passeio, Jucileide Silva Tavares Xavier, de 44 anos.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas ao Hospital São João Batista (HSJB).

De acordo com o HSJB, Carlos Antônio passou por exames de tomografia computadorizada (TC) de crânio e tórax, recebeu medicação e, no momento, não apresenta queixas de dor.

Já Junior Sérgio Gomes está lúcido, orientado e consciente,. Ele passou por avaliação médica e, após realizar exames de tomografia de crânio e tórax, não foram identificadas alterações, segundo a equipe de cirurgia geral. O paciente deve receber medicação na unidade e, em seguida, ser liberado.

Jucileide Silva Tavares Xavier realizou exames de tomografia de crânio, coluna cervical, tórax, abdômen e pelve. A paciente recebeu medicação e passou por sutura de uma lesão na região frontal. Seu estado é estável e permanece em observação.

Segundo acidente

Mais tarde, às 9h47, um segundo acidente envolvendo outra viatura da Guarda Municipal foi registrado no bairro Vila Mury. O veículo seguia para auxiliar no atendimento da ocorrência no Santa Cruz, quando avançou um sinal vermelho na Avenida Amazonas.

De acordo com as informações, a viatura estava com luzes intermitentes e sinal sonoro acionados, o que é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme o artigo 29, inciso VII, que garante livre circulação, prioridade de passagem e dispensa de algumas regras de trânsito a veículos de emergência em serviço.

Na colisão, um guarda municipal sofreu ferimentos leves.

O motorista do carro de passeio, um homem de 49 anos que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi detido e levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Ele foi ouvido e liberado, mas recebeu multas por irregularidades no veículo. O automóvel foi removido ao depósito público municipal.