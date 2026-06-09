Pinheiral antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira (dia 10)

A Prefeitura de Pinheiral realiza, na quarta-feira (dia 10), o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Com a medida, serão injetados cerca de R$ 2,9 milhões na economia local, movimentando o comércio, os serviços e contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia do município. O pagamento acontece às vésperas das comemorações pelos 31 anos de emancipação político-administrativa de Pinheiral.

Para o prefeito Luciano Muniz, a antecipação representa respeito aos servidores e compromisso com o desenvolvimento da cidade. “Esse pagamento é fruto de uma gestão responsável, que valoriza os servidores e entende a importância do funcionalismo para o desenvolvimento do município. Além de garantir esse direito, também estamos ajudando a movimentar a economia de Pinheiral, beneficiando comerciantes, prestadores de serviço e toda a população”, destacou o prefeito.

Luciano Muniz também ressaltou que o pagamento ocorre em um momento simbólico para o município. “Estamos chegando às comemorações dos 31 anos de Pinheiral com responsabilidade, organização e compromisso com as pessoas. Poder realizar esse pagamento neste período é motivo de alegria, porque mostra que estamos cuidando dos servidores e, ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa cidade. É dinheiro circulando no comércio, nas famílias e ajudando Pinheiral a seguir avançando”, afirmou.

O secretário municipal de Finanças, Wanderson Siqueira, ressaltou que o pagamento só é possível graças ao controle financeiro e ao planejamento realizado pela administração municipal. “Trabalhamos com responsabilidade para manter as contas equilibradas e cumprir os compromissos da Prefeitura. A antecipação da primeira parcela do 13º demonstra a seriedade da gestão com o dinheiro público e com os servidores municipais”, afirmou o secretário.