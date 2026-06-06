Barra Mansa abre inscrições para vagas em creche no Boa Vista I e para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre, na próxima segunda-feira (dia 8), as inscrições para a Chamada Escolar de 2026. O processo é voltado tanto para quem tem interesse em garantir vaga na nova creche localizada no bairro Boa Vista I, assim como para quem deseja ingressar na EJA (Educação de Jovens e Adultos). O prazo para as inscrições termina no dia 30 de junho.

Os pais e responsáveis interessados em obter vagas na creche do Boa Vista I devem se inscrever por meio do site https://bm.prematricula.educacaomais.com.br/#/.

Já para a EJA, os acessos serão realizados pelo endereço virtual: https://barramansa.rj.gov.br/home/portal-da-educacao/chamada-escolar-eja-2026/

Após a confirmação, o candidato à EJA deve realizar a matrícula diretamente nas escolas que oferecem essa modalidade de ensino: Colégio Padre Anchieta (Vista Alegre), Colégio Clécio Penedo (Nova Esperança) e CEI Vieira da Silva (Centro). O horário para atendimento é das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira.

Para a matrícula na EJA é necessário apresentar os seguintes documentos:

• Declaração de transferência ou histórico escolar (original)

• Cópia do RG/CPF/Cartão do SUS/Certidão de Nascimento do aluno

• Cópia do Certificado de Reservista

• Cópia do cartão de vacina (menores de 12 anos)

• Cópia do RG/CPF dos pais (menores de 18 anos)

• Cópia do comprovante de residência atualizado

Observação: para obter o benefício do passe escolar, é necessário apresentar cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4 colorida.

Na Chamada Escolar da Educação de Jovens e Adultos – EJA, o candidato interessado em cursar o Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino poderá manifestar interesse mesmo que não haja, no momento, unidade escolar com oferta da modalidade na região em que reside. Nesses casos, o estudante deverá realizar cadastro no portal do CadEJA (https://cadeja.mec.gov.br/), uma plataforma do Governo Federal. A pesquisa possui caráter diagnóstico e informativo, servindo como base para levantamento da demanda local e possível organização de novas turmas.

A manifestação de interesse e o cadastro no CadEJA não garantem matrícula imediata ou abertura de turma na região selecionada.

As escolas da rede estarão disponíveis para orientar os responsáveis e disponibilizar acesso ao formulário da Chamada Escolar sempre que necessário.

Fotos: Arquivo PMBM