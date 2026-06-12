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Coronel Menezes destaca avanços na segurança em Volta Redonda e confirma pré-candidatura a deputado estadual

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FOLHA DO ACO
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O ex-secretário da Polícia Militar e ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Menezes, confirmou nesta sexta-feira (dia 12), durante entrevista ao programa Dário de Paula, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Aos 54 anos e com 36 de atuação na corporação, ele afirmou que pretende colocar sua experiência na área de segurança pública à disposição da população fluminense.

Ao abrir a entrevista, Dário de Paula agradeceu ao coronel pelas ações desenvolvidas em benefício de Volta Redonda durante sua passagem pelo comando da PM e pela Secretaria da Polícia Militar.

Em resposta, Menezes agradeceu ao prefeito Antônio Francisco Neto, a quem classificou como “um grande amigo e parceiro” na pauta da segurança pública. “Eu tive 12 anos à frente da Polícia Militar e estabelecemos grandes parcerias com o intuito de avançar numa pauta tão importante, que é a segurança pública. Hoje conseguimos transformar Volta Redonda em uma das cidades mais seguras do estado. Ninguém faz nada sozinho. A integração, o diálogo permanente e o fluxo de informações trazem resultados efetivos e quem ganha é a população”, afirmou.

Dário ressaltou que, durante os anos em que Menezes ocupou cargos de comando na Polícia Militar, houve ampliação das forças de segurança em Volta Redonda. O radialista também destacou o trabalho iniciado pelo prefeito Neto no quinto mandato, com a criação e estruturação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, comandada inicialmente pelo tenente-coronel Luiz Henrique. “Essa articulação entre as forças de segurança dá muito resultado”, observou Dário.

Para o coronel, o papel dos municípios é fundamental na construção de uma política eficiente de segurança pública. “Fiz gestão com os 92 municípios do estado e pude constatar que aqueles prefeitos e gestores comprometidos conseguem resultados mais efetivos. Segurança pública é um tema amplo e envolve ordenamento urbano. Quando a prefeitura investe em iluminação pública, poda de árvores, enfrenta a questão das pessoas em situação de rua e fiscaliza o parcelamento do solo, tudo isso é segurança”, afirmou.

Tecnologia e integração

Ao longo da entrevista, Marcelo Menezes defendeu os investimentos em tecnologia como ferramenta essencial para o combate à criminalidade. “Hoje nós atuamos sobre três eixos: planejamento, inteligência e tecnologia. A tecnologia permite uma atuação mais assertiva e mais cirúrgica. É um caminho sem volta”, disse.

Segundo ele, Volta Redonda está na vanguarda nesse aspecto, graças aos investimentos municipais e estaduais realizados nos últimos anos. O ex-comandante lembrou ainda da implantação do Batalhão de Ações com Cães na região e destacou a necessidade de impedir o avanço das facções criminosas para o interior do estado.

“O maior problema do Rio de Janeiro é o controle territorial exercido pelo crime organizado. Precisamos trabalhar de forma preventiva para que Volta Redonda não tenha esse tipo de ação”, declarou.

Durante a entrevista, Dário de Paula anunciou a expansão do programa Segurança Presente para o bairro Retiro. O projeto já atua na região central e no Aterrado e passará a atender também o novo bairro a partir da próxima segunda-feira (dia 15).

Política de proximidade

O coronel defendeu uma atuação mais próxima da população e afirmou que o trabalho na segurança pública exige planejamento permanente. “É preciso conversar com as pessoas, abrir as portas das unidades e ouvir como elas estão recebendo esse serviço. O cidadão é o nosso cliente final. Não adianta ficar dentro do gabinete”, afirmou.

Menezes também elogiou os policiais militares, civis e penais do Estado do Rio de Janeiro. “São homens e mulheres vocacionados, que atuam em regiões extremamente conflagradas e enfrentam diariamente uma criminalidade fortemente armada. Esses profissionais estão na linha de frente para defender a sociedade”, destacou.

Pré-candidatura

Ao falar sobre sua saída da ativa, Marcelo Menezes explicou que a passagem para a reserva ocorreu em função das regras da corporação para quem ocupa o posto máximo da instituição.

Questionado por Dário de Paula sobre a possibilidade de disputar as eleições, confirmou ser pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal. “Eu poderia, depois de um desafio tão grande, estar de férias, viajando, mas decidi arregaçar as mangas e colocar meu currículo à disposição da população para propor soluções para a segurança pública”, afirmou.

Segundo ele, a experiência adquirida na gestão da Polícia Militar representa um diferencial para o debate sobre o tema. “A população precisa avaliar o currículo dos candidatos e buscar uma representação qualitativa para um assunto fundamental para a qualidade de vida das pessoas”, disse.

Dário de Paula observou que pesquisas apontam aumento da participação de pessoas acima dos 60 anos no mercado de trabalho e destacou a disposição do coronel em continuar na vida pública. “Ele poderia se aposentar, mas ainda tem muita energia para prestar serviços à população do estado do Rio de Janeiro”, comentou.

Por sua vez, Menezes afirmou acreditar no potencial do estado e defendeu maior atenção ao interior fluminense. “Só existe um estado forte com um interior forte. Na nossa gestão, os investimentos deixaram de se concentrar apenas na capital. A mesma viatura entregue em Copacabana foi entregue em Volta Redonda, Angra dos Reis, Cabo Frio e em municípios menores. Não existe cidadão de segunda classe”, afirmou.

O pré-candidato concluiu defendendo maior valorização dos policiais militares e ressaltando que ainda há desafios a serem superados. “Há muito a avançar. Fizemos muito, apesar das limitações impostas pelo regime de recuperação fiscal. Os policiais precisam ser reconhecidos e valorizados pelo trabalho que realizam em favor da sociedade”, concluiu.

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