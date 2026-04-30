Homem é preso em flagrante após agredir companheira duas vezes e tentar despistar polícia em Volta Redonda

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (dia 30) após uma ação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda que apurava um caso de violência doméstica. A prisão ocorreu após denúncias de agressões contra a companheira, de 27 anos.

Segundo a polícia, a vítima procurou a unidade relatando que foi agredida durante a madrugada, após uma discussão, na residência do casal, no bairro Três Poços. Após o episódio, o agressor deixou o local e seguiu para a casa da mãe, na Vila Americana, levando o carro e o celular da vítima.

Ainda de acordo com o relato, a mulher foi até o endereço com a ajuda de um moto-táxi. No local, novas agressões teriam ocorrido, e a mãe do suspeito também se envolveu na situação em defesa do filho.

Diante da denúncia, equipes da Deam iniciaram diligências sob coordenação da delegada titular, Juliana Montes. Mesmo após o suspeito enviar áudios à vítima afirmando que estaria fora do município, ele foi localizado e preso ainda em Volta Redonda.

A ação contou com apoio da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal e dos Guardiões da Vida da Polícia Militar. O homem possui anotações criminais por estelionato e associação criminosa.

Ele foi encaminhado à Cadeia Pública Franz de Castro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica para garantir a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

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