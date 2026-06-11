Casa Civil e Eletronuclear se reúnem em busca de solução para a grande demanda de unidade médica na Costa Verde

O subsecretário-geral da Casa Civil, Sergio Pimentel, esteve reunido na manhã desta quinta-feira (dia 11) com o presidente da Eletronuclear, Raphael Santos, para buscar uma solução coordenada para a situação da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM), que atende os moradores dos municípios de Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde do estado. O encontro foi realizado no Palácio Guanabara.

A unidade privada tornou-se referência no atendimento na região e recebe repasses mensais da Eletronuclear para realizar os atendimentos. No entanto, em função da alta demanda da população, os atendimentos ambulatoriais de menor complexidade vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) passaram a ser encaminhados para a rede pública de saúde local.

Diante do cenário, a Casa Civil estuda medidas para ajudar de maneira institucional no caso. Representantes estaduais devem dialogar nos próximos dias com gestores de saúde dos dois municípios visando solucionar o problema.

A diretora da Eletronuclear, Liana Fernandes, também participou do encontro.

Foto: Luciano Silva