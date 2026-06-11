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Edson Albertassi reúne lideranças evangélicas no Sul Fluminense em encontro com Eduardo Paes

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FOLHA DO ACO
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O ex-deputado estadual Edson Albertassi promoveu, na quarta-feira (dia 10), um encontro entre lideranças evangélicas do Sul Fluminense e o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes. O evento foi realizado na sede da CDL Volta Redonda e reuniu pastores e representantes de diversas denominações da região.

Ao abrir o encontro, Edson Albertassi relembrou sua trajetória política ao lado de Eduardo Paes, destacando uma parceria construída ao longo de três décadas de atuação pública.

“São 30 anos de caminhada, convivência e trabalho em favor do Rio de Janeiro. Ao longo desse período, acompanhamos importantes transformações e desafios do nosso estado, sempre com o compromisso de servir à população”, ressaltou Albertassi.

Em sua apresentação, Eduardo Paes destacou a relevância do segmento evangélico para a sociedade fluminense e reafirmou seu compromisso com os valores da família, da liberdade religiosa e do respeito às diferentes manifestações de fé.

Paes enfatizou que o Estado deve garantir o respeito a todas as crenças, assegurando a convivência harmoniosa entre os diversos segmentos religiosos.

Durante sua fala, o ex-prefeito também abordou os desafios enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, especialmente diante das crises políticas e administrativas que impactaram diretamente a capacidade de investimento e a prestação de serviços públicos.

Segundo Eduardo Paes, o Rio de Janeiro possui potencial para retomar seu protagonismo nacional, mas precisa de gestão eficiente, planejamento estratégico e capacidade de execução.

“O Rio tem jeito. Tenho convicção de que é possível reconstruir a confiança da população e recolocar o estado no caminho do crescimento. Para isso, é preciso gestão séria, responsabilidade e compromisso com resultados”, destacou.

O encontro teve caráter institucional e de apresentação, proporcionando aos participantes a oportunidade de ouvir as reflexões e propostas de Eduardo Paes para o futuro do Estado. Após a programação, as lideranças presentes registraram fotos e cumprimentaram o pré-candidato, que seguiu para compromissos previamente agendados em outras cidades do Sul Fluminense.

Para Edson Albertassi, a iniciativa reforça a importância da participação das lideranças religiosas nos debates sobre o futuro do Rio de Janeiro.

“O segmento evangélico desempenha um papel fundamental em nossas comunidades, promovendo acolhimento, solidariedade e transformação social. Reunir essas lideranças para ouvir propostas e reflexões sobre os desafios do estado é uma contribuição importante para a construção de um Rio de Janeiro melhor para todos”, concluiu.

Foto: Divulgação

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