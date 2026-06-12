WhatsApp Web, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta-feira (dia 12)

O Instagram e o WhatsApp Web, ambas plataformas da Meta, apresentaram instabilidade na manhã desta sexta-feira (dia 12). No X, antigo Twitter, internautas apontaram que a rede social não carregava publicações no feed, enquanto a página de troca de mensagens não abria as abas.

“A cada atualização, o Instagram e WhatsApp só pioram os bugs. Impressionante como conseguem”, reclamou uma pessoa no X. Outra disse: “Gente, o que aconteceu com o Instagram?”.

No Downdetector, plataforma que identifica instabilidades em redes sociais, usuários passaram a reclamar do Instagram por volta de 10h40 desta sexta.

A Meta ainda não revelou o motivo da instabilidade nas redes sociais.

Com informações do Metrópoles