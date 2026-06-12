Em busca de apoios no Sul Fluminense, Eduardo Paes acena para indústria, agronegócio e segmento evangélico

O pré-candidato do PSD ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, intensificou nesta semana sua agenda política no Sul Fluminense, em uma movimentação voltada à consolidação de alianças e ao fortalecimento de sua presença no interior do estado. Em compromissos realizados em Volta Redonda, Barra Mansa e na região das Agulhas Negras, o ex-prefeito da capital apresentou propostas para a indústria, o agronegócio e o turismo, além de buscar aproximação com lideranças religiosas e dirigentes partidários.

Em Volta Redonda, a principal agenda foi com empresários do setor metalmecânico. Durante encontro promovido pela Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro (Aproaço), no auditório da Cinbal, Paes criticou a legislação estadual que prevê o aumento gradual da contrapartida exigida das empresas beneficiadas por incentivos fiscais.

Segundo ele, embora o estado enfrente dificuldades fiscais, mudanças nas regras devem ser discutidas previamente com o setor produtivo. “Eu vou ser justo: o Estado tem um rombo fiscal enorme e a Reforma Tributária vai acabar com esse modelo de incentivo até 2033 de qualquer jeito. O problema não é o Estado precisar de receita, o problema é o método. Mexer em regras no meio do caminho, de forma abrupta e sem transição pactuada com quem produz, não dá”, afirmou.

Paes defendeu a criação de um programa de transição para a cadeia do aço e investimentos em logística e energia. Ao destacar a importância histórica de Volta Redonda para a indústria nacional, afirmou que o município precisa de segurança para continuar atraindo investimentos.

“Volta Redonda construiu o Brasil com seu aço. Essa cidade não precisa de promessa ou de improviso. Precisa de um governo que dê regra clara e fique do lado de quem gera emprego”, declarou.

Ainda em Volta Redonda, o pré-candidato participou de um encontro com pastores e lideranças evangélicas do Sul Fluminense, realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O evento foi articulado pelo ex-deputado estadual Edson Albertassi, aliado político de Paes há décadas.

Durante a reunião, o pessedista falou sobre a situação administrativa do estado e defendeu a garantia da liberdade religiosa. “O Rio tem jeito. Tenho convicção de que é possível reconstruir a confiança da população e recolocar o estado no caminho do crescimento. Para isso, é preciso gestão séria, responsabilidade e compromisso com resultados”, disse.

BM: Agronegócio e cooperativismo

Em Barra Mansa, a agenda teve foco no setor rural. Na Cooperativa de Leite do município, Eduardo Paes defendeu políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção agropecuária e do cooperativismo.

Segundo ele, a região possui potencial para ampliar sua participação na cadeia produtiva do leite, mas enfrenta gargalos históricos relacionados à infraestrutura e ao acesso a crédito.

“Barra Mansa está no coração de uma região com vocação leiteira histórica, mas o Estado ainda não aproveitou todo o potencial da sua própria cadeia. O Sul Fluminense tem terra, tem produtor experiente e tem cooperativa organizada. O que falta é o Estado chegar com política pública séria, crédito rural acessível, assistência técnica, apoio à industrialização local e estradas para escoar a produção sem perda e sem custo absurdo”, afirmou.

A passagem pela cidade também serviu para reforçar a articulação política local. O PSD de Barra Mansa anunciou apoio ao projeto eleitoral de Paes e confirmou para o próximo dia 15 o lançamento da pré-candidatura de Marcelo Cabeleireiro a deputado estadual. O evento deverá contar ainda com a presença da pré-candidata a vice-governadora na chapa do PSD, Jane Reis (MDB).

Projetos para as Agulhas Negras

Na região das Agulhas Negras, Eduardo Paes participou de encontros comunitários organizados por lideranças locais. Em Quatis, ouviu reivindicações de moradores de Porto Real, Resende e de localidades rurais da região.

Durante as reuniões, o pré-candidato apontou o turismo, a logística e a infraestrutura como áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. Entre os projetos mencionados estão melhorias viárias, investimentos em equipamentos turísticos e a ampliação da estrutura voltada à realização de eventos.

“As Agulhas Negras têm tudo para ser um dos maiores polos de turismo, indústria e logística do Rio. Aqui o turismo não é atividade secundária, é estratégia. Meus compromissos com a região incluem o Aeroporto de Resende, a RJ-151, a Pedra Selada, Escola Técnica, Centro de Convenções, Arena de Esportes e a Feira dos Produtos Regionais”, afirmou.

As agendas integram a estratégia de interiorização da pré-campanha do PSD, que busca ampliar sua presença política fora da Região Metropolitana e consolidar apoios em uma das regiões economicamente mais relevantes do estado.