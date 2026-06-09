Detran.RJ orienta motoristas a retirarem versão impressa da CNH nas unidades de atendimento

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) está orientando os motoristas que já fizeram a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emitiram a primeira habilitação ou solicitaram a segunda via do documento a comparecerem à unidade onde foram atendidos para retirar a versão física impressa da carteira.

Segundo o órgão, embora a CNH Digital tenha a mesma validade legal do documento em papel, é recomendável que os condutores mantenham também a versão impressa em mãos. A medida visa evitar transtornos em situações como falta de bateria do celular, perda do aparelho, problemas de conexão com a internet ou falhas técnicas que impeçam o acesso ao documento digital.

O Detran.RJ ressalta que, caso o motorista já tenha recebido a confirmação da emissão da habilitação, é importante procurar a unidade onde realizou o atendimento para fazer a retirada da CNH impressa.

A recomendação vale para quem renovou a carteira, obteve a primeira habilitação ou pediu a segunda via do documento.