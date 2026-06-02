Saulo Pêgas celebra evolução da “base campeã” do Volta Redonda

Campeão da Série C em 2024, o Volta Redonda não restringe as conquistas recentes somente ao futebol profissional. Os últimos anos foram vitoriosos também para a base do Voltaço, que acumula resultados expressivos em diferentes categorias.

Em 2025, o Esquadrão de Aço foi campeão da Taça Rio nas categorias sub-15 e sub-20. Nesta temporada, o bom desempenho se mantém. Tanto sub-13, sub-14, quanto o sub-15, vivem bom momento nas competições estaduais, com destaque para a classificação do time sub-15 no Campeonato Carioca.

O sucesso dos “Garotos de Aço” é fruto de um trabalho intenso realizado no dia a dia, como destaca Saulo Pêgas, de 37 anos, coordenador das categorias de base do Volta Redonda. No clube desde 2023, o profissional é um dos responsáveis pelo bom desempenho do Voltaço na formação de atletas.

“Seguimos evoluindo constantemente no trabalho da base, investindo em tecnologia, fisiologia, fisioterapia e em outras áreas fundamentais para o crescimento dos atletas e do clube. Tudo isso é resultado do trabalho das comissões técnicas, dos jogadores e de toda a estrutura envolvida no desenvolvimento das categorias de base”, destacou Saulo.

“Sempre importante agradecer ao presidente, vice-presidente, gerentes, departamentos de fisiologia e saúde, às meninas do escritório, porteiros, supervisores, treinadores, motoristas e às ‘tias’ da cozinha. Sem todos eles, nada disso seria possível”, concluiu o profissional.

Mais sobre Saulo Pêgas

Natural de Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro, Saulo Pêgas iniciou a sua caminhada no Volta Redonda como supervisor das categorias sub-13 e sub-14. Ele exerceu a função por pouco mais de dois anos, até ser promovido ao cargo de coordenador das categorias de base. Atualmente, o profissional lidera um trabalho de reestruturação e fortalecimento do departamento, envolvendo áreas técnicas, pedagógicas e de suporte aos atletas.

Formado em Educação Física, com licenciatura e bacharelado, Saulo também possui especializações voltadas ao futebol e à gestão esportiva, incluindo cursos de Coordenação e Metodologia de Categorias de Base pela CBF Academy, Gestão Executiva no Futebol e Supervisão de Futebol. Sua trajetória no esporte começou no futebol amador, atuando como treinador e no desenvolvimento de escolinhas de futebol, experiência que proporcionou vivência prática na formação de atletas, planejamento de treinamentos, gestão de equipes e organização esportiva antes de chegar ao Volta Redonda.