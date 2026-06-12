Preso suspeito de furtar lojas em Volta Redonda

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a 93ª Delegacia de Polícia Civil (93ª DP) resultou na prisão de um homem suspeito de furtar lojas na tarde dessa quinta-feira (dia 11), em Volta Redonda. O último crime, registrado por câmeras de segurança do próprio estabelecimento, ocorreu no mesmo dia em que o suspeito foi preso em flagrante. A ocorrência contou com o apoio do setor de Inteligência da GMVR e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A prisão aconteceu após as equipes receberem, por volta das 15h, a informação de que uma loja de tintas localizada na Rua Carlos Chagas, no bairro São Lucas, havia sido alvo de furto, com um aparelho celular sendo levado.

Com base nas informações levantadas pelo setor de Inteligência e nas imagens registradas pela câmera do estabelecimento, foi possível fazer o monitoramento do suspeito por meio do Ciosp. O homem conduzia uma motocicleta Honda CG 125, de cor roxa, e seguiu para o bairro Eucaliptal.

Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Civil iniciaram diligências pelo bairro e localizaram a motocicleta utilizada pelo suspeito. No momento em que o homem se aproximou do veículo, na Rua Rio de Janeiro, ele foi abordado e identificado pelas equipes. Segundo a Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança permitiram reconhecer o suspeito como o autor do furto registrado na loja.

Ainda de acordo com as forças de segurança, o homem já havia sido identificado como autor de outro furto de telefone celular ocorrido na última segunda-feira (8), em uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, onde também foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O aparelho celular furtado nessa quinta-feira não foi localizado durante a abordagem, e o suspeito negou a autoria do crime.

O homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça. Já a motocicleta utilizada por ele foi removida para o pátio municipal por apresentar restrição de circulação determinada pela Justiça.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR