Voltaço é superado pelo Avaí e se despede da Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda FC foi superado pelo Avaí por 3 a 0, nesta quarta-feira (dia 27), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Sudeste.

Wallison abriu o placar para a equipe catarinense ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Thayllon e Daniel Penha marcaram os outros gols da partida.

No confronto de ida, disputado na última semana, no Estádio Raulino de Oliveira, as equipes empataram em 2 a 2.

Com o resultado, o Voltaço encerra sua participação na competição na fase semifinal.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (dia 30), às 17h, quando enfrenta o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Público e renda

Público total: 2.545

Renda: R$ 51.116,00

Foto: Fabiano Rateke