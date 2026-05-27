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Voltaço é superado pelo Avaí e se despede da Copa Sul-Sudeste

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC foi superado pelo Avaí por 3 a 0, nesta quarta-feira (dia 27), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Sudeste.

Wallison abriu o placar para a equipe catarinense ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Thayllon e Daniel Penha marcaram os outros gols da partida.

No confronto de ida, disputado na última semana, no Estádio Raulino de Oliveira, as equipes empataram em 2 a 2.

Com o resultado, o Voltaço encerra sua participação na competição na fase semifinal.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (dia 30), às 17h, quando enfrenta o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Público e renda

  • Público total: 2.545
  • Renda: R$ 51.116,00

Foto: Fabiano Rateke

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