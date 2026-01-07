“Uma Noite nos Mares do Sul 2026” promete agitar o pré-carnaval de Volta Redonda

No dia 31 de janeiro, o Clube dos Funcionários promove mais uma edição de “Uma Noite nos Mares do Sul”, um dos eventos mais aguardados do pré-carnaval de Volta Redonda. A festa será realizada no Parque Aquático da Praça de Esportes Tabajaras (PET), localizado na Vila Santa Cecília.

O evento oferece uma experiência diferenciada ao público, com destaque para a megaestrutura montada especialmente para a ocasião. O palco e a passarela são instalados dentro da piscina olímpica do Clube, criando um cenário exclusivo. Todo o Parque Aquático recebe uma decoração tropical, com iluminação especial e elementos que remetem ao clima carnavalesco.

A programação musical desta edição reúne grandes atrações: DJ Michell Deik, Hellen Reis, Sambalanço e Banda Guerra, além das participações especiais de Mari Fracornel, Silvio Nogueira, Lissa Guerra e Léo Mitto.

Para o presidente do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro, a expectativa é de mais uma edição memorável. “Preparamos tudo com muito carinho para que a noite seja inesquecível. A estrutura, as atrações e a decoração foram pensadas para celebrar o verão e o pré-carnaval em grande estilo. Convidamos toda a população para participar dessa festa, que já se tornou uma tradição do nosso Clube e da cidade” , destaca.

Os ingressos para não sócios, assim como mesas, bangalôs e bistrôs, já estão disponíveis para compra no site oficial e na Secretaria do Clube. Os associados devem realizar a troca antecipada do ingresso por 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), também na Secretaria do Clube.