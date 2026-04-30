Polícia Civil prende foragido condenado por roubo e com extensa ficha criminal em Barra Mansa

Um homem de 32 anos, condenado por roubo e considerado foragido da Justiça, foi preso nesta quinta-feira (dia 20) por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), no bairro Vila Nova. A captura ocorreu por volta das 13h, durante ação coordenada pelo delegado Marcus Montez, dentro de uma operação contínua de combate a integrantes de facções criminosas que atuam no município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possuía mandado de prisão expedido no último dia 27 de abril pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ordem judicial foi emitida pela Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência criminal adjunta, da Comarca de Barra Mansa.

A condenação foi de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo.

Ainda segundo a polícia, o homem tem uma extensa ficha criminal, com nove anotações, incluindo registros por homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica.

Os agentes localizaram o foragido dentro da própria residência. Ele não ofereceu resistência à abordagem e foi encaminhado à delegacia para o cumprimento das formalidades legais.

Um dado que chama atenção, segundo a investigação, é que o suspeito havia sido alvo de uma tentativa de homicídio recente. No dia 28 de março, ele foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública, em frente à sua casa. A ação é atribuída a traficantes rivais e pode estar relacionada a disputas entre facções criminosas.

O delegado responsável pela ação destacou o trabalho de inteligência envolvido na operação. “Cada ação é resultado de planejamento, inteligência e compromisso com a Justiça.”

O preso será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

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