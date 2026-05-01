Polícia Federal prende motorista transportando 235kg de drogas em caminhão na Dutra, em Piraí

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira, um homem transportando cerca de 235 kg de drogas, sendo 209 kg de cocaína e 26 kg de haxixe, durante abordagem realizada na Rodovia Presidente Dutra (BR‑116), na altura do município de Piraí/RJ, região da Serra das Araras.

A ação de fiscalização foi realizada em barreira policial montada com apoio da PRF em razão da proximidade do feriado do Dia do Trabalhador, com foco na prevenção e repressão à entrada de armas e substâncias entorpecentes no Estado do Rio de Janeiro.

Por volta das 2h da manhã, os policiais abordaram um caminhão que vinha do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, transportando, formalmente, uma carga de gesso. Durante a fiscalização no compartimento de carga, a equipe identificou caixas de papelão que destoavam do restante da carga lícita. Ao verificar o conteúdo, foram encontradas substâncias ilícitas, posteriormente identificadas como cocaína e haxixe.

Diante da constatação do transporte de entorpecentes, o motorista foi preso em flagrante, sendo também apreendidos aparelhos celulares e o veículo utilizado no transporte da droga. De acordo com as investigações preliminares, a droga tinha como destino comunidades do estado do Rio de Janeiro, sob influência de organizações criminosas.

O preso, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

A ação materializa as diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, no escopo da ADPF 635 (STF), que estabelece como prioridade a desarticulação logística e financeira das facções criminosas, interceptando os insumos entorpecentes antes de seu ingresso nas áreas urbanas conflagradas.