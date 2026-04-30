PF apreende cerca de R$ 1 milhão em eletrônicos e vapes em operação contra contrabando em Angra dos Reis

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (dia 30), a Operação Smartphone 334 com o objetivo de combater o contrabando e descaminho de aparelhos eletrônicos, além do comércio ilegal de vapes.

Na ação, policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em uma residência e dois estabelecimentos comerciais, situados na cidade de Angra dos Reis/RJ. Foram apreendidos diversos itens, entre eles smartphones, tablets, smartwatches, antenas de internet e mais de mil cigarros eletrônicos. Estima-se que os produtos apreendidos estejam avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias recebidas pela Delegacia da PF em Angra dos Reis (DPF/ARS), acerca do comércio de celulares sem nota fiscal, procedentes do exterior, e de produtos ilícitos como cigarros eletrônicos. As apurações indicaram que o proprietário de uma loja de produtos eletrônicos do município realizava o comércio de produtos oriundos de descaminho, por meio de perfil em uma rede social e também de sua loja física.

O empresário em questão realizava a aquisição dos produtos no estrangeiro e os trazia ao Brasil sem declaração de importação e sem o devido recolhimento dos impostos, ou então os adquiria na cidade de São Paulo de revendedores de produtos descaminhados. As apurações também confirmaram que o lojista comercializava vapes, que são proibidos pela ANVISA.

Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de contrabando, descaminho e falsidade ideológica, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.