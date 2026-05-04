Ajudante de pedreiro é preso por atacar companheira com foice, espancar o pai e ameaçar policiais em Piraí

Um ajudante de pedreiro de 30 anos foi preso por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, na madrugada de domingo (dia 3), no distrito de Arrozal, em Piraí, por tentativa de feminicídio contra a companheira, de 39 anos, e agressões ao próprio pai, um pedreiro de 56 anos.

“Trata-se de um caso gravíssimo de violência doméstica, em que o agressor, tomado pela fúria, colocou em risco a vida da própria companheira e do pai. A vítima escapou por pouco de um desfecho fatal. A ação rápida dos vizinhos, que acionaram a polícia, foi fundamental para evitar uma tragédia ainda maior”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as informações, o agressor abordou a mulher armado com uma foice e uma faca. O pai do pedreiro tentou intervir para proteger a nora, mas foi espancado com o cabo da foice e não conseguiu conter o filho. Com a chegada dos policiais militares, o homem foi preso em flagrante.

“O crime ocorreu por volta de 1h da manhã, quando o homem chegou em casa alterado, com sinais de uso de drogas, e passou a acusar a companheira de traição. Ele chegou a dar um golpe de faca no pescoço da companheira, que só não foi morta porque conseguiu fugir e se esconder no quintal da residência. Mesmo após a prisão, o pedreiro manteve comportamento agressivo e ainda ameaçou de morte a companheira, o pai e até os próprios agentes”, contou o delegado Antonio Furtado.

A mulher e o pai foram socorridos e levados ao Hospital Flávio Leal, em Piraí, onde receberam atendimento médico e passam bem. Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, lesão corporal contra o pai e ameaças. As penas podem chegar a 25 anos de prisão.

“Felizmente, as vítimas sobreviveram, mas os danos físicos e psicológicos são evidentes. Casos como esse exigem resposta firme das autoridades. Esperamos que a Justiça mantenha a prisão. Trata-se de um reincidente, com passagem por tentativa de homicídio em 2025, que estava em liberdade com tornozeleira eletrônica. Isso não o impediu de voltar a cometer crimes graves. Em Piraí, não haverá tolerância para esse tipo de crime. Quem agride, ameaça ou tenta matar será preso e responsabilizado com o máximo rigor da lei”, ressaltou Antonio Furtado.

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