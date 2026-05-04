Sul Fluminense: PRF registra uma morte e mais de 100kg de drogas apreendidos durante operação Dia do Trabalhador

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (dia 4) o balanço da Operação Dia do Trabalhador 2026 no trecho da 7ª Delegacia, que abrange importantes rodovias do Sul Fluminense. Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, as ações resultaram na apreensão de 109,6 quilos de drogas, uma morte em acidente e seis pessoas presas.

De acordo com a PRF, foram registrados dois sinistros de trânsito no período, com cinco pessoas feridas e uma vítima fatal. As fiscalizações também intensificaram o combate a irregularidades nas rodovias, com a aplicação de 194 multas.

Durante a operação, os agentes recolheram 19 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e removeram seis veículos por irregularidades.

No campo criminal, foram contabilizadas cinco ocorrências, que resultaram na prisão de seis pessoas por crimes como tráfico de drogas, uso de documento falso, cumprimento de mandado de prisão e embriaguez ao volante.

Ainda segundo a PRF, foram apreendidos 1,05 quilo de crack, 5,06 quilos de skunk e 103,5 quilos de “bud” de maconha, totalizando 109,6 quilos de entorpecentes retirados de circulação.

A área de atuação da 7ª Delegacia da PRF, com sede em Resende, inclui a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a Rio-Caxambu, a estrada de acesso ao Parque Nacional de Itatiaia e trechos da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), vias estratégicas para o fluxo de veículos durante feriados prolongados.

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