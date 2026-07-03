Idoso condenado por estupro em Minas Gerais é preso em Barra do Piraí

Um homem de 76 anos, condenado pelo crime de estupro no estado de Minas Gerais, foi preso na tarde de quinta-feira (dia 2) em Barra do Piraí. A ação foi realizada por agentes da 88ª Delegacia de Polícia, no bairro Vila Helena, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado era considerado foragido e foi localizado durante diligências realizadas pelos investigadores. A prisão ocorreu em cumprimento à decisão judicial, já que a condenação pelo crime de estupro transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso.

Após ser detido, o homem foi levado para a 88ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Ele aguarda transferência para uma unidade do sistema prisional.

A Polícia Civil informou que não divulgará a identidade do preso nem outros detalhes sobre o caso, esclarecendo que a atuação da equipe se limitou ao cumprimento da ordem judicial e que as informações disponíveis são restritas ao mandado de prisão.