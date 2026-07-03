Ciclista de 78 anos morre após acidente em Itatiaia

Um idoso de 78 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na tarde de quinta-feira (dia 2), na BR-485, conhecida como Estrada do Parque Nacional, em Itatiaia. A colisão aconteceu por volta das 15h40, na altura do km 0 da rodovia, e foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com os levantamentos preliminares da PRF, a motocicleta e a bicicleta seguiam pela rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos graves.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Emergência de Itatiaia. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A condutora da motocicleta sofreu apenas ferimentos leves. Ela também foi levada ao hospital para atendimento médico e avaliação.

A Polícia Rodoviária Federal reforçou o alerta para que motoristas redobrem a atenção, principalmente em trechos urbanos e periféricos das rodovias federais, onde há maior circulação de ciclistas e pedestres. A corporação destaca que respeitar os limites de velocidade e manter a distância de segurança entre os veículos são medidas fundamentais para prevenir acidentes e preservar vidas.

Foto: Divulgação/PRF