Educação de VR projeta gasto de R$ 3,9 milhões em plataforma de IA e psicologia para treinar professores

O desafio diário de conduzir uma sala de aula com alunos que apresentam diferentes ritmos de desenvolvimento cognitivo ganhou uma cifra milionária em Volta Redonda. Nesta sexta-feira (dia 3), às 11h, o auditório do Palácio 17 de Julho se transformará em um centro de avaliação tecnológica. É lá que a administração municipal realiza a chamada Prova de Conceito, um crivo técnico rigoroso que definirá o destino de uma licitação estimada em até R$ 3,9 milhões.

O objetivo é ambicioso: contratar uma empresa privada para implementar um Programa de Formação em Neurociência da Educação, desenhado para capacitar o corpo docente no atendimento de estudantes neurodivergentes, da pré-escola ao ensino fundamental. A iniciativa toca em uma das feridas mais expostas da educação pública contemporânea.

Na justificativa do edital, o próprio município reconhece que a “ampliação da demanda” por suporte adequado a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras condições correlatas impõe a urgência de ferramentas estruturadas. Para além dos tradicionais cursos de capacitação e palestras sazonais, a prefeitura aposta em um ecossistema digital que pretende monitorar, engajar e dar suporte em tempo real a professores da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Algoritmo no apoio ao docente

O que afasta este certame de uma licitação educacional comum é a forte pegada tecnológica exigida pela gestão pública. A empresa que almejar o contrato de quase R$ 4 milhões terá de provar, na sessão desta sexta-feira, que sua tecnologia é capaz de rodar com pelo menos 90% de eficiência imediata.

O termo de referência exige a entrega de duas ferramentas integradas: um painel administrativo web para monitoramento da secretaria e um aplicativo móvel compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, que deve ser obrigatoriamente distribuído nas lojas oficiais da Google e da Apple. Dentro desse ambiente virtual, os professores encontrarão recursos que simulam a dinâmica das redes sociais e das inteligências artificiais gerativas.

O projeto prevê um fórum colaborativo onde as dúvidas pedagógicas dos docentes serão respondidas por uma Inteligência Artificial, que marcará suas soluções com um selo automatizado de validação. Há também uma preocupação com o desgaste emocional dos profissionais da linha de frente. O edital obriga a contratada a fornecer um módulo de atendimento psicológico síncrono, em tempo real. Por meio dele, os educadores poderão acionar psicólogos de plantão por mensagens instantâneas.

O sistema guardará o histórico dessas conversas e cruzará dados analíticos para emitir relatórios de risco emocional e ranqueamento de engajamento, utilizando técnicas de gamificação para incentivar os professores a concluírem as etapas do treinamento.

Risco estimado

A opção pelo formato de Pregão Presencial e pelo critério de julgamento de menor preço global indica o desejo do município em baratear o custo inicial do serviço através da disputa aberta de lances. Contudo, os R$ 3,9 milhões estipulados funcionam como um teto orçamentário. Ciente de que a adesão dos professores e o calendário escolar são variáveis instáveis, a prefeitura ancorou o contrato ao Sistema de Registro de Preços (SRP) pelo período de 12 meses.

Na prática, a engenharia jurídica permite que a administração realize os pagamentos de forma parcelada e sob demanda. Se o planejamento inicial sofrer alterações operacionais ou se a adesão do funcionalismo for menor que o esperado, os cofres públicos pagam apenas pelo que for efetivamente executado, mitigando o risco de desperdício de receita corrente.

A sustentabilidade financeira e o sucesso do programa, no entanto, dependem de um fator que os algoritmos não controlam: a criação de uma cultura organizacional que integre a neurociência à rotina diária das escolas, transformando o investimento tecnológico em ganho real de aprendizagem na ponta do sistema.

Foto: Divulgação/PMVR