Reboque se solta de caminhão e provoca acidente com cinco veículos na RJ-145, em Barra do Piraí

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas feridas na noite de quinta-feira (dia 2), na altura do km 50 da RJ-145, em Barra do Piraí. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Segundo as informações, a batida envolveu dois caminhões, duas picapes e um carro de passeio. A principal hipótese é que o reboque de um caminhão-guincho, que transportava outro caminhão, tenha se desprendido ao passar por uma curva. Desgovernado, o equipamento atingiu três veículos que seguiam no sentido contrário, de Barra do Piraí para Valença.

Os feridos são o motorista de um Hyundai Tucson, de 37 anos, e o condutor de uma Volkswagen Saveiro, de 34. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Barra do Piraí. De acordo com as informações disponíveis, eles sofreram ferimentos leves e permaneceram sob observação médica.

Quando os policiais rodoviários chegaram ao local, as equipes de resgate já realizavam o atendimento às vítimas. Os agentes levantaram informações sobre a dinâmica do acidente e identificaram os condutores envolvidos.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Barra do Piraí.

Foto: Divulgação