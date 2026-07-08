CSN abre 40 vagas para pessoas com deficiência

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu inscrições para o Processo Seletivo do Programa Incluir 2026, iniciativa que oferece 40 vagas para pessoas com deficiência interessadas em se qualificar para atuar na área industrial. O curso será realizado pela Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), em Volta Redonda (RJ), e tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para esse público.

Voltado a candidatos com 18 anos ou mais – ou que completem essa idade até fevereiro de 2027 -, o programa oferece o curso de Operador(a) Siderúrgico(a) com Ênfase em Logística, com carga horária de 528 horas. As aulas estão previstas para começar em agosto de 2026 e seguir até fevereiro de 2027.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 17 de julho, mediante preenchimento de formulário e envio de laudo médico atualizado com a Classificação Internacional de Doenças (CID). Os participantes precisam ter disponibilidade para frequentar o curso de segunda a sexta-feira, em horário que será definido após o encerramento do processo seletivo.

O processo seletivo contará com prova online de Língua Portuguesa e Matemática, entrevistas e avaliações médicas e psicológicas. Todas as etapas são eliminatórias. Os candidatos aprovados receberão certificado emitido pela ETPC ao final do curso.

A prova online está marcada para o dia 22 de julho, e o resultado final do processo seletivo será divulgado em 20 de agosto. As aulas ocorrerão na ETPC, tradicional instituição de ensino profissionalizante mantida pela Fundação CSN.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://processoseletivoincluir.programandofuturo.com.br/