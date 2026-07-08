Acidente grave com carreta provoca transtornos na descida da Serra das Araras

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (dia 8) na descida da Serra das Araras, em Piraí. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta colidiu contra um objeto fixo na altura do km 229 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. O acidente também envolveu outros veículos.

Equipes de resgate e agentes da PRF estão no local realizando o atendimento da ocorrência e trabalhando para liberar a pista.

Até o momento, não há informação sobre vítimas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Motoristas que seguem pela Serra das Araras devem redobrar a atenção e se preparar para possíveis retenções no trânsito. Novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades.

Foto: Reprodução/Redes Sociais