Volta Redonda recebe Circuito Light Sul Fluminense de Futevôlei

Volta Redonda recebe, entre os dias 6 e 12 de julho, a terceira etapa do Circuito Light Sul Fluminense de Futevôlei, um dos principais eventos da modalidade na região, reunindo atletas, jovens talentos e a comunidade em uma grande celebração do esporte, integração e inclusão social.

O projeto conta com patrocínio da Light e incentivo ao esporte por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, promovendo disputas de alto nível técnico e fortalecendo o crescimento do futevôlei regional. Nesta etapa, a competição contará com a participação de 12 duplas masculinas e 12 duplas femininas, que disputarão a premiação distribuída entre as melhores equipes.

Além das competições, o circuito desenvolve atuação social por meio das clínicas gratuitas de futevôlei, realizadas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, voltadas para alunos da rede municipal de ensino e jovens da comunidade.

Nesta quarta-feira (dia 8), a clínica gratuita contou com a participação de alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda, proporcionando aprendizado esportivo, incentivo à prática saudável, disciplina, inclusão social e desenvolvimento de novos talentos.

Os participantes recebem lanche e hidratação durante as atividades, reforçando o compromisso do projeto com a formação cidadã e o acesso ao esporte.

Etapa Volta Redonda

A etapa de Volta Redonda acontece no Clube Laranjal e, para um dos instrutores do projeto e pioneiro do futevôlei na região, Marcelo Paulino, a iniciativa vai muito além das disputas em quadra. “Fazer parte deste projeto, que tem o futevôlei como ferramenta de inclusão entre crianças e jovens, me deixa muito feliz. Volta Redonda tem muito talento e, neste fim de semana, os craques vão entrar em quadra no Clube Laranjal. Aproveito para reforçar o convite para toda a população acompanhar o evento e prestigiar os atletas. A entrada é gratuita”, destacou.

A programação esportiva do fim de semana começa a partir das 8 horas, com a concentração e entrega dos uniformes aos atletas. No sábado (dia 11) entram em quadra as duplas do futevôlei feminino e, no domingo (dia 12), será a vez das disputas masculinas movimentarem a arena e atraírem o público apaixonado pela modalidade.

O evento será encerrado com a cerimônia de premiação e atividades de integração com o público, fortalecendo o esporte como ferramenta de transformação social.

