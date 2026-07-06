Campeão da Série D pelo Voltaço é investigado em operação da Polícia Civil sobre manipulação de resultados

O lateral-direito Luís Gustavo Lopes dos Santos, que completou 37 anos neste domingo (dia 5), tornou-se alvo da terceira fase da Operação VAR. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (dia 6).

Campeão brasileiro da Série D em 2016 pelo Volta Redonda e dono de 104 partidas com a camisa tricolor, o jogador é investigado por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de resultados e lavagem de dinheiro no futebol fluminense.

A operação foi conduzida pela Delegacia do Consumidor (Decon), que cumpriu mandados de busca e apreensão em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Luís Gustavo foi conduzido à especializada para prestar esclarecimentos. As investigações começaram em 2024, após denúncia apresentada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O esquema das “microapostas”

Segundo a Polícia Civil, Luís Gustavo é investigado por supostamente ter recebido um cartão amarelo de forma deliberada durante a partida entre Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu, disputada em fevereiro deste ano, no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira fase do Campeonato Carioca. Na ocasião, a Portuguesa venceu por 1 a 0.

De acordo com os investigadores, a advertência teria sido combinada previamente para beneficiar apostadores. A prática faz parte do mercado de “microapostas”, em que os ganhos são obtidos por meio de eventos específicos do jogo — como cartões, faltas e escanteios —, independentemente do placar final.

Na época da partida, Luís Gustavo defendia a Portuguesa-RJ. Atualmente, o lateral integra o elenco do Olaria.

Além dele, o zagueiro e volante Sidney de Freitas Pages, o Sidão, também é investigado. Ele defendia o Nova Iguaçu no jogo em questão e hoje atua pelo Dibrados F.C., equipe da Kings League. Durante esta fase da operação, policiais civis também realizaram diligências na sede do Nova Iguaçu e apreenderam materiais para análise pericial.

Suspensão de um ano no TJD-RJ

Antes do avanço da investigação criminal, o caso já havia produzido reflexos na esfera desportiva. Em junho, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) suspendeu Luís Gustavo por 365 dias, ao concluir que houve atuação deliberada para prejudicar a própria equipe. A decisão ainda cabe recurso. Na mesma sessão, Sidão também foi suspenso por um ano.

O julgamento também puniu dirigentes da Portuguesa por obstrução, omissão ou falta de cooperação com a Justiça Desportiva (artigo 220-A do CBJD). O presidente do clube, Marcelo Gonçalves, e o supervisor Muniz foram multados em R$ 5 mil cada.

História marcante no Voltaço

Natural do Rio de Janeiro, Luís Gustavo construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história recente do Volta Redonda. O lateral-direito teve três passagens pelo clube (2016, 2017 e 2019), somando 104 partidas.

Ele foi um dos destaques da equipe comandada por Felipe Surian na campanha invicta que terminou com a conquista inédita do Campeonato Brasileiro da Série D, em 2016.

Além do Voltaço, o jogador acumulou títulos pelo Sampaio Corrêa (Maranhense 2020), São Bernardo (Paulista A2 2021) e ABC (Potiguar 2022).

Nota da redação: A investigação conduzida pela Polícia Civil refere-se exclusivamente aos fatos ocorridos durante a passagem do atleta pela Portuguesa-RJ. Até o momento, Luís Gustavo é investigado no inquérito e não há condenação criminal definitiva sobre os fatos apurados.

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