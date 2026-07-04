Governo do Estado investe até R$ 80 milhões para ampliar restauração ambiental fluminense

O Governo do Estado do Rio de Janeiro formalizou, nesta sexta-feira (dia 3), o aporte de até R$ 80 milhões em recursos do Fundo da Mata Atlântica (FMA) para o financiamento de projetos de restauração ecológica. A iniciativa integra uma nova fase da parceria entre o poder estadual e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que visa fortalecer a recuperação florestal e ampliar os recursos destinados a projetos de restauração ambiental no território fluminense já em desenvolvimento, como o Programa Florestas do Amanhã. O anúncio foi feito na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Centro do Rio.

Os recursos estaduais serão mobilizados por meio de mecanismo de matchfunding, que permitirá ao BNDES captar aportes equivalentes junto a outras instituições parceiras. Além da restauração ecológica, a parceria apoiará, de forma inédita, ações de conservação da biodiversidade, capacitação profissional e iniciativas voltadas à geração de créditos de carbono e de biodiversidade. Os projetos poderão ser estruturados ao longo dos próximos três anos, com potencial para alcançar diferentes regiões do estado e ampliar a escala das ações de recuperação florestal, proteção dos recursos hídricos e conservação da biodiversidade.

Maior programa estadual de reflorestamento, o Florestas do Amanhã ultrapassou a marca de R$ 100 milhões investidos em restauração ambiental, com expectativa de plantio de mais de 2,15 milhões de mudas, recuperação de mais de 1.294 hectares de Mata Atlântica em 18 municípios e geração de mais de 3 mil empregos.

A nova adesão ao mecanismo, oficializada nesta sexta-feira, amplia as perspectivas para novos editais e para o fortalecimento dos investimentos em restauração ecológica no Rio de Janeiro. As ações e parcerias integram a meta do Governo do Estado de reflorestar 440 mil hectares de Mata Atlântica até 2050, elevando a cobertura vegetal fluminense dos atuais 30% para 40%. A expectativa é que os investimentos em restauração ecológica ultrapassem R$ 500 milhões nos próximos anos, ampliando o alcance das ações em diferentes regiões do estado.

Até o momento, a parceria com o BNDES resultou no lançamento de dois editais para seleção de projetos de restauração no Estado do Rio de Janeiro, com a seleção de 13 propostas. Parte dessas operações já foi contratada e já recebeu recursos do governo estadual, do banco nacional e da Aegea, beneficiando as regiões hidrográficas do Guandu, Leste da Baía de Guanabara e Lagos São João, áreas estratégicas para a segurança hídrica e a biodiversidade.