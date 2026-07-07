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terça-feira, julho 7, 2026
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VR: Suspeito de tráfico é preso no bairro Santo Agostinho

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FOLHA DO ACO
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Uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) composto por agentes da Semop e policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), resultou, nessa segunda-feira (dia 6), na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Rua Recife, no bairro Santo Agostinho.

De acordo com a guarnição que atendeu à ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o suspeito retirando algo de uma sacola plástica e entregando a outro homem. Durante a abordagem, ao perceberem a chegada dos agentes, os dois correram sob os trilhos da linha férrea próxima ao local, mas acabaram capturados.

O suspeito tentou se desfazer da sacola durante a fuga. Dentro dela foram encontrados: 20 pedras de crack e R$ 10 em espécie. Ele confirmou aos agentes que estava no local vendendo entorpecentes.

Ambos foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia Civil. O homem que tentou se desfazer da sacola foi autuado com base no artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas) e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça. Já o suposto comprador foi autuado com base no artigo 28 da mesma lei (posse de drogas para consumo pessoal) e, em seguida, foi liberado.

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