Volta Redonda inaugura novo SPA Conforto e amplia atendimento de urgência e emergência

Após quatro anos de portas fechadas, o antigo Cais Conforto voltou a receber pacientes nesta sexta-feira (dia 3). A Prefeitura de Volta Redonda entregou a nova estrutura do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto Jornalista Dicler Simões de Souza, que retoma o atendimento de urgência e emergência 24 horas para moradores da região e de bairros vizinhos.

A reabertura ocorre mais de três anos após o prazo inicialmente anunciado pela própria administração municipal. A unidade foi fechada em 1º de julho de 2022 para uma reforma que, à época, tinha custo estimado em R$ 681 mil e previsão de conclusão até 30 de abril de 2023. No entanto, a obra sofreu interrupções e só foi concluída agora.

Além do atraso, o investimento também aumentou. O valor final da reforma chegou a R$ 1.020.512,06, cerca de 50% acima do orçamento inicial. Segundo o Palácio 17 de Julho, a interrupção da empreitada ocorreu em razão da necessidade de alterações no projeto original.

Durante os quatro anos em que permaneceu fechado, moradores do Conforto e de bairros da região precisaram recorrer a outras unidades da rede municipal para atendimentos de urgência e emergência, como a UPA Santo Agostinho e os hospitais São João Batista e Retiro. Tradicional na rede pública de saúde de Volta Redonda, o antigo Cais Conforto sempre foi uma das principais portas de entrada para pacientes da região Leste do município.

A unidade entregue nesta sexta-feira passou por uma reforma completa. As intervenções incluíram a substituição de revestimentos cerâmicos, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, implantação de novos sistemas de gases medicinais, climatização de todos os ambientes, adequações de acessibilidade, instalação de equipamentos de proteção contra incêndio, reforma das fachadas e calçadas, além da construção de uma nova rampa coberta de acesso.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o SPA passa a oferecer acolhimento com classificação de risco, consultas médicas de urgência e emergência, atendimento de enfermagem, exames laboratoriais e de imagem, administração de medicamentos, suturas, drenagens, imobilizações, estabilização de pacientes graves e salas de observação. Casos que necessitem de atendimento especializado ou cirurgia continuarão sendo encaminhados para internação ou transferência.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou que a reabertura reforça a estrutura de atendimento do município.

“Com a entrega do SPA Conforto, o município passa a contar com cinco unidades de porta aberta para atendimento de urgência e emergência 24 horas”, afirmou.

Durante a cerimônia, o diretor-médico do Hospital do Retiro e coordenador da Pediatria da Secretaria Municipal de Saúde, Amaro Ronaldo Inácio Filho, informou que a prefeitura estuda descentralizar o atendimento pediátrico de urgência, com a implantação futura do serviço no SPA Conforto e também na UPA Santo Agostinho.

A entrega da unidade integra a programação em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa de Volta Redonda, celebrados em 17 de julho.

Homenagem

O SPA mantém o nome do jornalista Dicler Simões de Souza, homenagem oficializada por decreto municipal em 2008, ano de sua morte. Nascido em 1937, Dicler viveu por mais de seis décadas em Volta Redonda e construiu uma trajetória marcante no jornalismo regional e nacional, sendo reconhecido por reportagens de grande repercussão e por sua contribuição ao desenvolvimento do município.

Representantes da família participaram da cerimônia de reabertura. Em mensagem enviada aos presentes, a viúva do jornalista, Giza de Melo e Souza, manifestou satisfação com a retomada do funcionamento da unidade e com a preservação da homenagem ao comunicador.

Funcionamento da unidade

O serviço no SPA Conforto começa com acolhimento e classificação de risco (triagem) para definir a prioridade de atendimento para os serviços como consultas médicas de urgência e emergência; atendimento de enfermagem, incluindo administração de medicamentos, curativos e monitoramento; estabilização de pacientes graves, com suporte à vida quando necessário; e exames laboratoriais e de imagem.

A unidade ainda está preparada para fazer procedimentos de urgência, como suturas, drenagens, imobilizações e redução de luxações simples; atendimento a traumas, incluindo fraturas, cortes, queimaduras e acidentes; além de atendimento a condições clínicas agudas, como dor intensa, crises asmáticas, reações alérgicas, convulsões, infecções e desidratação.

No SPA Conforto, o paciente fica em observação por algumas horas para acompanhamento da evolução do quadro clínico e, quando é necessário atendimento especializado ou cirurgia, é encaminhado para internação ou transferência.

Intervenções na infraestrutura

A obra do SPA Conforto incluiu substituição de revestimentos cerâmicos, novas louças, metais, bancadas de aço inox, instalação de novas janelas e portas, climatização, novas instalações elétricas e hidráulicas, novas instalações de gases medicinais, pintura interna e externa, adequações de acessibilidade, instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e aparelhos de ar condicionado split em toda a unidade. Reforma geral das fachadas, calçadas e construção de nova rampa de acesso coberta.

A estrutura física conta com recepção, sala de classificação de risco, sanitários acessíveis, sala de radiologia, repouso, vestiários, copa, refeitório, consultórios médicos, sala de sutura, sala de medicação, sala de eletrocardiograma, postos de enfermagem, sala vermelha, sala amarela, salas de observação, laboratório, salas de esterilização, sala do Núcleo de Regulação, salas administrativas e morgue para guarda temporária e preparação de corpos.

Foto: Secom/PMVR.