21.1 C
V Redonda
sexta-feira, julho 3, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Semana do Meio Ambiente da CSN termina com ação de educação ambiental...

Semana do Meio Ambiente da CSN termina com ação de educação ambiental na Floresta da Cicuta

Por
FOLHA DO ACO
-

A CSN encerrou, na quinta-feira (dia 2), a programação da Semana do Meio Ambiente com uma visita guiada à Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta, em Volta Redonda. A atividade reuniu alunos do 5º ano da Escola Municipal Therezinha Assumpção, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto a riqueza da fauna e da flora da região e participar de ações voltadas à conscientização ambiental.

Durante o passeio, os estudantes percorreram trilhas da unidade de conservação, visitaram a figueira centenária e a cachoeira do Rio Brandão e participaram do lançamento de bombas de sementes com espécies nativas da Mata Atlântica. A iniciativa proporcionou uma experiência prática sobre a importância da preservação dos ecossistemas e da recuperação ambiental.

A ação marcou o encerramento de uma série de atividades promovidas pela companhia ao longo das últimas semanas, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A programação foi desenvolvida com foco na educação ambiental e na conscientização sobre temas relacionados à sustentabilidade, biodiversidade e conservação dos recursos naturais.

Entre os destaques estiveram visitas à própria Floresta da Cicuta e ao Centro de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa, onde estudantes puderam conhecer os processos de coleta, triagem, tratamento e destinação final de resíduos. Também foram realizadas atividades abertas à população no Largo da Biblioteca Municipal de Volta Redonda, reunindo exposição de projetos ambientais, distribuição de mudas e demonstrações de práticas de reflorestamento.

A programação contemplou ainda os colaboradores da CSN. No Pátio de Beneficiamento de Escória, uma atividade interativa marcou o início da implantação de um viveiro de mudas, destinado à produção de espécies vegetais para ações de recuperação ambiental, reflorestamento e educação ambiental. Os participantes acompanharam etapas do processo de produção, desde a semeadura até o plantio de mudas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.