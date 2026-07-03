Semana do Meio Ambiente da CSN termina com ação de educação ambiental na Floresta da Cicuta

A CSN encerrou, na quinta-feira (dia 2), a programação da Semana do Meio Ambiente com uma visita guiada à Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta, em Volta Redonda. A atividade reuniu alunos do 5º ano da Escola Municipal Therezinha Assumpção, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto a riqueza da fauna e da flora da região e participar de ações voltadas à conscientização ambiental.

Durante o passeio, os estudantes percorreram trilhas da unidade de conservação, visitaram a figueira centenária e a cachoeira do Rio Brandão e participaram do lançamento de bombas de sementes com espécies nativas da Mata Atlântica. A iniciativa proporcionou uma experiência prática sobre a importância da preservação dos ecossistemas e da recuperação ambiental.

A ação marcou o encerramento de uma série de atividades promovidas pela companhia ao longo das últimas semanas, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A programação foi desenvolvida com foco na educação ambiental e na conscientização sobre temas relacionados à sustentabilidade, biodiversidade e conservação dos recursos naturais.

Entre os destaques estiveram visitas à própria Floresta da Cicuta e ao Centro de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa, onde estudantes puderam conhecer os processos de coleta, triagem, tratamento e destinação final de resíduos. Também foram realizadas atividades abertas à população no Largo da Biblioteca Municipal de Volta Redonda, reunindo exposição de projetos ambientais, distribuição de mudas e demonstrações de práticas de reflorestamento.

A programação contemplou ainda os colaboradores da CSN. No Pátio de Beneficiamento de Escória, uma atividade interativa marcou o início da implantação de um viveiro de mudas, destinado à produção de espécies vegetais para ações de recuperação ambiental, reflorestamento e educação ambiental. Os participantes acompanharam etapas do processo de produção, desde a semeadura até o plantio de mudas.