Bebê de apenas dois dias é salva por policiais militares após engasgo em Barra Mansa

Uma recém-nascida de apenas dois dias de vida foi salva por policiais militares após sofrer um engasgo na tarde de segunda-feira (dia 6), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. A rápida ação da equipe evitou que a bebê sofresse complicações mais graves.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pela Rua Major José Bento quando foram abordados pelo pai e pela avó da criança, que estavam desesperados ao perceber que a bebê apresentava sinais de obstrução das vias respiratórias e dificuldade para respirar.

Imediatamente, os policiais realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas, procedimento de primeiros socorros indicado para casos de engasgo. Após a intervenção, a recém-nascida voltou a respirar normalmente.

Em seguida, a bebê foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob avaliação. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

O engasgo acontece quando alimentos, líquidos ou outros materiais bloqueiam parcial ou totalmente a passagem de ar pelas vias respiratórias. Em bebês, a situação exige atendimento imediato, pois a obstrução pode evoluir rapidamente para um quadro de asfixia.

Especialistas orientam que, em casos de engasgo com recém-nascidos e lactentes, sejam realizadas manobras específicas de primeiros socorros e que o serviço de emergência seja acionado o mais rápido possível pelos telefones 192 (Samu), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar). A agilidade no atendimento pode ser decisiva para preservar a vida da vítima.

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