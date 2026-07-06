Governo do Rio de Janeiro publica contrato para aquisição de mais de 10,6 mil fuzis para as forças policiais

O Governo do Estado publicou o contrato para a aquisição de 10.610 fuzis para as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 6). O investimento de R$ 70 milhões, transferido para a Secretaria de Segurança Pública, foi viabilizado com recursos recuperados por meio de decisões judiciais e de acordos de delação premiada e de leniência relacionados à Operação Lava Jato.

Os fuzis serão destinados às polícias Militar, Civil e Penal, com entrega programada para até o final deste ano.

Para enfrentar a estrutura financeira das organizações criminosas, a Secretaria de Segurança Pública instituiu ainda um setor especializado na recuperação de ativos provenientes da corrupção e de outras atividades ilícitas em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE). A próxima compra, já programada, será de veículos blindados (caveirões).

Até o momento, a secretaria já identificou mais de R$ 1 bilhão em ativos vinculados a processos que tramitam na Justiça Estadual e Federal. Os recursos recuperados também serão destinados ao financiamento de projetos previstos no Plano de Reocupação Territorial.