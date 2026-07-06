BM: Carro roubado é encontrado pela Guarda Municipal e devolvido ao proprietário

A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) recuperou nesta segunda-feira (dia 6), um veículo que havia sido roubado no último sábado (4), no bairro Colônia Santo Antônio. O automóvel foi localizado durante patrulhamento preventivo realizado pelos subinspetores Duarte e C. Silva, no bairro Saudade, e posteriormente devolvido ao proprietário.

De acordo com as informações da ocorrência, o dono do carro, um Corsa azul, foi abordado e ameaçado por um assaltante, que fugiu com o automóvel após o roubo. Desde então, as forças de segurança atuavam na busca pelo veículo.

Durante o patrulhamento de rotina, os agentes identificaram um carro estacionado com as portas destravadas e os vidros abertos, situação que chamou a atenção da equipe. Como não havia nenhuma pessoa nas proximidades, os guardas realizaram consulta aos sistemas de segurança pública por meio do Infoseg, constatando que o automóvel possuía registro de roubo.

Após a confirmação, a equipe entrou em contato com o proprietário, informando sobre a localização do veículo. Em seguida, o carro foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e o registro da recuperação. Concluídos os trâmites na unidade policial, o veículo foi devolvido ao proprietário.

A ocorrência reforça a importância do patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Municipal, das rondas, e da integração entre os órgãos de segurança pública, fatores fundamentais para a recuperação de bens, o combate à criminalidade e o aumento da segurança da população.

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