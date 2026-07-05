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Arraiá da Cidadania já custa R$ 1,6 milhão em contratos homologados

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FOLHA DO ACO
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Antes mesmo de acender a fogueira e abrir as barracas, a 11ª edição do Arraiá da Cidadania já movimenta R$ 1,6 milhão em contratos homologados pela Prefeitura de Volta Redonda. O montante, oficializado no último dia 30, corresponde à compra de materiais descartáveis e insumos alimentícios que serão utilizados durante o evento. O valor, no entanto, ainda não inclui despesas com palco, sonorização, iluminação, montagem das barracas, geradores, segurança, limpeza e outros serviços necessários para a realização da festa.

Os recursos são resultado de dois pregões presenciais realizados em junho. O Pregão Presencial nº 90075/2026 foi homologado em R$ 985 mil e prevê a aquisição de materiais descartáveis, como copos, potes plásticos com tampa, marmitas, talheres, sacolas, guardanapos, bandejas, papel-alumínio e outros itens utilizados na preparação e comercialização dos alimentos durante o Arraiá.

Já o Pregão Presencial nº 90077/2026 foi homologado em R$ 633 mil e trata da compra de insumos alimentícios, entre eles açúcar, arroz, alho, azeite, água mineral, biscoitos e diversos outros produtos que abastecerão as barracas do evento.

Os dois processos foram realizados por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), modalidade em que os valores homologados representam o limite máximo que poderá ser contratado pela administração municipal durante a vigência das atas, de acordo com a necessidade do município.

O Arraiá da Cidadania será realizado na semana seguinte às comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda, entre os dias 23 e 26 de julho, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Nos dias 23 e 24, o funcionamento será das 17h às 23h. Já nos dias 25 e 26, a programação acontecerá das 15h às 23h. A entrada será gratuita e as barracas, administradas por entidades assistenciais, comercializarão comidas e bebidas por R$ 1,99, além da tradicional pizza frita. Assim como nas edições anteriores, não será permitida a venda de bebidas alcoólicas no interior do evento.

O coordenador do Arraiá da Cidadania, Paulo César de Souza, o PC, afirmou que a meta é repetir o sucesso das edições anteriores e destacou a manutenção dos preços dos produtos comercializados. “A nossa expectativa para a edição deste ano é muito grande. Conseguimos manter os preços dos alimentos comercializados, o que dará uma oportunidade maior para as pessoas participarem da festa, consumirem produtos por um valor acessível, se divertirem e, ao mesmo tempo, ajudarem as entidades da cidade. Assim, uniremos o útil ao agradável”, disse.

Embora parte da arrecadação obtida com a venda dos alimentos e bebidas seja revertida às entidades participantes, os R$ 1,6 milhão já homologados representam apenas uma parcela do investimento público necessário para a realização do Arraiá da Cidadania. Isso porque a Prefeitura ainda deverá contratar a estrutura do evento, incluindo palco, sonorização, iluminação, montagem das barracas, geradores, segurança, limpeza e outros serviços, o que elevará o custo total da festa.

Pregão presencial

Outro aspecto que chama atenção é que ambos os processos foram realizados na modalidade de pregão presencial. A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece o pregão eletrônico como regra para esse tipo de contratação, permitindo a modalidade presencial apenas quando houver justificativa expressa.

Nos editais, o governo municipal sustenta que o formato presencial proporciona maior agilidade na disputa de lances, facilita a negociação direta entre o pregoeiro e os fornecedores e reduz a ocorrência de propostas inexequíveis. Especialistas em compras públicas, por outro lado, defendem que o pregão eletrônico amplia a concorrência ao permitir a participação de empresas de diferentes regiões do país, aumentando a competitividade e podendo resultar em preços mais vantajosos para a administração pública.

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1 COMENTÁRIO

  1. É a PMVR, dando mais exemplo de lisura e transparência em toda e qualquer destinação do dinheiro público (o dinheiro do contribuinte). Os valores divulgados nesta matéria, considerando que serão destinados para uma festa pública, inclusive com distribuição praticamente gratuita de comidas e refrigerantes, demonstra que o nosso Prefeito Neto, (eleito no primeiro turno), administra muito bem a (“farta”), arrecadação do município, com recursos de sobra, suficiente não apenas para corrigir projetos e refazer obras de viadutos muito baixos, mas também para fazer grandes (e caríssimas) festas. Parabéns ao nosso prefeito Neto.

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