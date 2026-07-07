Casal é baleado durante ataque a tiros em Engenheiro Passos, em Resende

Um homem de 27 anos e a namorada, uma adolescente de 17 anos, foram baleados na manhã desta terça-feira (dia 7) durante um ataque a tiros no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. O crime aconteceu por volta das 10h30, na Rua 1, no bairro Palmital, e é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em uma motocicleta quando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. A adolescente, que estava na garupa, foi encontrada caída no local com dois ferimentos provocados por tiros e recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Emergência, no bairro Jardim Jalisco.

Antes de ser levada para a unidade de saúde, a jovem contou aos policiais que, após o início dos disparos, o namorado conseguiu fugir com a motocicleta em direção a uma área de mata. Pouco tempo depois, a PM foi informada de que o homem havia dado entrada em um hospital de Cruzeiro (SP), cidade vizinha a Resende, com um ferimento por arma de fogo em uma das pernas.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem possui antecedentes criminais, incluindo uma passagem por tráfico de drogas. A informação faz parte do levantamento inicial da ocorrência, mas, até o momento, a motivação do ataque não foi esclarecida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dos disparos e a intensidade do ataque. Nas imagens, é possível ouvir uma sequência de tiros enquanto cavalos de um estábulo próximo se assustam e um funcionário corre para se proteger. O material poderá auxiliar a Polícia Civil na investigação.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.