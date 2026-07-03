Delegado Antonio Furtado se despede do comando da 94ª DP em Piraí

O delegado Antonio Furtado encerra, hoje (dia 3), um período de um ano e meio como titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí para cumprir o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral. Convidado pelo Partido Liberal (PL) para integrar o grupo de pré-candidatos a deputado federal, anunciou sua saída da Polícia Civil com um balanço do período em que esteve à frente da unidade.

“Hoje eu não falo apenas como delegado de Polícia. Falo com a emoção de um homem profundamente grato a Deus pela oportunidade de servir ao município de Piraí. Foram dezoito meses de muito trabalho, desafios diários e incontáveis histórias que levarei para o resto da minha vida. Fiz grandes amigos nesta cidade e confesso que deixar Piraí não é uma decisão fácil. Estou deixando a titularidade da Delegacia porque respeito a lei. A legislação eleitoral exige um período de desincompatibilização de três meses para quem pretende concorrer a determinados cargos eletivos. Cumpro essa determinação com absoluta tranquilidade e respeito às instituições, encerrando este ciclo com a sensação de dever cumprido”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

Durante sua gestão, a 94ª DP atuou de forma integrada com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal e demais órgãos públicos. Nesse período, quase 400 pessoas foram presas em operações e investigações conduzidas pela unidade, um reflexo direto na segurança do município.

“Quero agradecer aos policiais civis, aos policiais militares, aos policiais rodoviários federais, aos servidores da Secretaria de Ordem Pública, da Prefeitura e a todos que participaram dessa missão. Mas o meu agradecimento maior é ao povo de Piraí. A confiança da população foi o combustível para enfrentarmos os momentos mais difíceis e mostrarmos que a união entre as instituições produz resultados concretos”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Segundo o delegado Antonio Furtado, sua saída ocorre exclusivamente em razão da legislação eleitoral, que determina o afastamento de determinadas funções públicas dentro do prazo legal para quem pretende disputar eleições.

“Amanhã eu deixo a função de delegado titular, mas não abandono minha missão de servir às pessoas. Há desafios que apenas mudam de lugar. Acredito que posso continuar defendendo a população em uma nova missão, sem esquecer tudo o que vivi aqui. Uma parte de mim permanecerá para sempre em Piraí. Tenho muito orgulho do trabalho realizado e da confiança que recebi”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

Convidado pelo Partido Liberal para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, o delegado afirmou que pretende ampliar sua atuação em defesa da segurança pública e de grupos mais vulneráveis.

— Aceitei esse convite porque acredito que posso contribuir ainda mais com a sociedade. Quero levar para Brasília a experiência de quem passou quase duas décadas combatendo o crime nas ruas. Só em Piraí foram quase 400 prisões que representaram muito mais do que números. Retiramos das ruas autores de homicídios, traficantes, agressores de mulheres, estupradores e pessoas envolvidas em violência doméstica. Combatemos com firmeza o tráfico de drogas, um crime que alimenta roubos, circulação ilegal de armas de fogo e inúmeros assassinatos. Também enfrentamos os maus-tratos contra animais e esclarecemos crimes graves. Cada ação teve um único objetivo: proteger vidas e aumentar a sensação de segurança da população. Agora, preciso fazer uma pausa à frente da delegacia para lutar de outra maneira pela segurança pública da nossa região — ressaltou o delegado Antonio Furtado.