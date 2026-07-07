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Operação contra o tráfico no Getúlio Vargas termina com suspeito morto e apreensão de arma e drogas

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FOLHA DO ACO
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Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar contra o tráfico de drogas terminou em confronto armado no final manhã desta terça-feira (dia 7), no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (DP), que participavam da ação, foram recebidos a tiros ao se aproximarem do ponto alvo da operação em uma viatura descaracterizada. Houve revide e um suspeito, de 21 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios agentes e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas em uma área apontada pelas investigações como de atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Além do homem que morreu, a ação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos, de 20 e 33 anos, e na apreensão de um adolescente de 14 anos. De acordo com a polícia, um quinto integrante do grupo conseguiu fugir durante o confronto e é procurado.

Durante a operação, foram apreendidos 142 pinos de cocaína, 27 porções de maconha, 17 frascos de loló, uma pistola, um carregador e três munições.

A ação contou com a participação de policiais civis da 90ª DP e de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar, que realizaram o cerco na parte alta da comunidade para impedir a fuga dos suspeitos.

Os dois homens presos foram autuados em flagrante e serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Já o adolescente será apresentado ao Ministério Público para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar o suspeito que fugiu e identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso que atua na região.

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