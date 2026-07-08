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quarta-feira, julho 8, 2026
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Caminhão sai da pista e atinge árvore na Dutra, em Barra Mansa; trânsito fica lento no sentido São Paulo

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FOLHA DO ACO
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Um caminhão saiu da pista e bateu em uma árvore na manhã desta quarta-feira (dia 8) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu no sentido São Paulo, na altura do distrito de Floriano, logo após a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o acidente, o trânsito apresenta lentidão no trecho e segue em apenas uma faixa, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo local.

Equipes atuam no atendimento da ocorrência e na remoção do veículo. Até o momento, não há informações sobre feridos.

A orientação é que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho e respeitem a sinalização para evitar novos acidentes.

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