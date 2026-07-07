Família busca por morador de Barra Mansa desaparecido há uma semana

A família de Maxwell de Souza Maciel vive dias de angústia desde o desaparecimento do morador de Barra Mansa, ocorrido na manhã do dia 1º de julho. Segundo parentes, ele saiu de casa por volta das 6h, no bairro Mangueira, informando à esposa que seguiria para o Rio de Janeiro, onde pretendia ir ao 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil para reivindicar um direito. Desde então, Maxwell não fez mais contato com familiares, não atendeu ligações e nem respondeu às mensagens enviadas para o celular.

De acordo com a família, Maxwell informou que pegaria um carro de aplicativo até a Rodoviária de Volta Redonda e, de lá, seguiria em outro veículo com destino à Praça Mauá, no Centro do Rio. No entanto, após deixar a residência, ele não foi mais visto. O desaparecimento foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que instaurou um inquérito para apurar o caso.

Um detalhe que aumentou a preocupação dos familiares surgiu dias após o desaparecimento. Segundo um parente, quando a esposa tentou acessar o perfil de Maxwell no WhatsApp para mostrar uma foto aos policiais, percebeu que a imagem havia desaparecido do aplicativo. Desde então, o celular permanece sem qualquer atividade, as mensagens não são visualizadas e as ligações não são atendidas.

A família afirma que Maxwell não tinha o hábito de viajar sozinho e dependia da esposa para resolver praticamente todos os compromissos fora de casa. Por isso, os parentes acreditam que ele possa ter recebido ajuda ou companhia durante o trajeto até o Rio de Janeiro e pedem que essa possibilidade seja investigada.

Nesta semana, os familiares pretendem solicitar à Polícia Civil a análise das imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da residência e da Rodoviária de Volta Redonda. O objetivo é reconstituir o caminho percorrido por Maxwell, identificar os veículos utilizados e descobrir quem estava com ele antes do desaparecimento.

Enquanto aguardam respostas, parentes e amigos seguem mobilizados em buscas por conta própria e fazem um apelo para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Maxwell entre em contato pelo telefone (24) 99978-5213 ou procure a Polícia Civil. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Barra Mansa.

Foto: Arquivo pessoal