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Tande Vieira acompanha avanço das obras dos 384 apartamentos no Castelo Branco

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FOLHA DO ACO
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O prefeito de Resende, Tande Vieira, iniciou a semana acompanhando de perto o andamento das obras dos 384 apartamentos que estão sendo construídos no bairro Castelo Branco. O empreendimento segue dentro do cronograma e já entra na fase final.

Além da construção das moradias, a Prefeitura também executa toda a infraestrutura necessária para atender os futuros moradores. As equipes trabalham na implantação da drenagem, dos acessos e da iluminação pública, garantindo que o novo conjunto habitacional seja entregue com toda a estrutura necessária para oferecer mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

“Começamos a semana acompanhando de perto mais uma obra importante para Resende. Os apartamentos seguem avançando, e a Prefeitura também está fazendo toda a infraestrutura necessária, como drenagem, acessos e iluminação. Está tudo dentro do cronograma. A semana está só começando, e tem muito trabalho pela frente. Vamos em frente!”, afirmou o prefeito.

As obras fazem parte do compromisso da Prefeitura de ampliar o acesso à moradia e garantir que os novos empreendimentos sejam entregues com infraestrutura completa, proporcionando melhores condições de vida para as famílias beneficiadas.

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