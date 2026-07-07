Morto em confronto com a polícia em Barra Mansa tinha histórico de envolvimento com o tráfico desde a adolescência

Foi identificado como Samuel Januário Rosa, de 21 anos, o homem morto durante o confronto com policiais civis e militares na manhã desta terça-feira (dia 7), no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado após trocar tiros com os agentes durante uma operação contra o tráfico de drogas. Socorrido pelos próprios policiais, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Levantamento obtido pela reportagem da Folha do Aço mostra que Samuel acumulava um histórico de ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas desde a adolescência. O Relatório de Vida Pregressa da Polícia Civil registra anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, quando ainda era adolescente, além de novas autuações já na fase adulta.

Entre os registros consta uma prisão em flagrante por tráfico de drogas em junho de 2024, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Também há um procedimento instaurado no mesmo ano por associação para o tráfico. As ocorrências anteriores, de 2021, apontam atos infracionais análogos aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação.

Samuel foi baleado durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada em uma área do bairro Getúlio Vargas apontada pelas investigações como de atuação de traficantes ligados ao Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, os agentes da 90ª Delegacia de Polícia foram recebidos a tiros ao chegarem ao local para cumprir diligências voltadas ao combate ao tráfico de drogas.

Além da morte de Samuel, a ação terminou com a prisão em flagrante de dois homens, de 20 e 33 anos, a apreensão de um adolescente de 14 anos e a fuga de um quinto suspeito, que continua sendo procurado.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, três munições, 142 pinos de cocaína, 27 porções de maconha e 17 frascos de loló. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, enquanto o adolescente será apresentado ao Ministério Público. As investigações prosseguem para localizar o suspeito que conseguiu escapar e identificar outros integrantes do grupo criminoso.