Em sessão solene pelos 208 anos de Itaguaí, Betão Pezão recebe Título de Cidadão Itaguaiense e defende integração regional

O vereador de Piraí e pré-candidato a deputado estadual Betão Pezão (PDT) recebeu, na noite de terça-feira (7), o Título de Cidadão Itaguaiense durante a sessão solene em comemoração aos 208 anos de emancipação político-administrativa de Itaguaí. A homenagem, proposta pela vereadora Rachel Secundo (Podemos), integra as honrarias concedidas pela Câmara Municipal a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados à coletividade.

A cerimônia, realizada pela Câmara Municipal, reuniu autoridades e lideranças políticas fluminenses. Entre os homenageados também esteve o pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que recebeu o Título de Cidadão Itaguaiense e a Medalha São Francisco Xavier, a mais alta honraria concedida pelo município. O evento contou ainda com a presença do prefeito Haroldinho Jesus (PDT).

Ao comentar a solenidade, o prefeito destacou o momento de união vivido pela cidade. “Foi uma noite para homenagear pessoas que escolheram fazer parte da história de Itaguaí e que ajudam a construir um município cada vez melhor. Estamos vivendo um novo momento: de diálogo, de união e de resgate do orgulho de ser itaguaiense.”

Integração entre regiões

Em seu pronunciamento, Betão Pezão defendeu uma visão integrada para o desenvolvimento do estado, destacando o papel estratégico de Itaguaí como polo logístico e industrial, impulsionado pelo Porto de Itaguaí, e a importância da cooperação entre municípios da Costa Verde, da Baixada Fluminense e do Sul Fluminense.

O pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) lembrou que Itaguaí faz divisa com a Serra do Matoso, distrito de Piraí, e afirmou que o desenvolvimento regional depende de ações conjuntas entre as cidades.

“É importante a gente estar olhando a região de forma integrada, pensando as cidades, não só as da Costa Verde e da Baixada Fluminense, como também o Sul Fluminense. Ganha todo mundo.”

Reconhecimento

Ao receber o título, Betão agradeceu à Câmara Municipal de Itaguaí pela homenagem, especialmente à vereadora Rachel Secundo, autora da indicação, e à Mesa Diretora da Casa, na pessoa do presidente Fabinho Taciano (PP). Também agradeceu ao prefeito Haroldinho Jesus e ao ex-prefeito Beto da Reta pela recepção durante a solenidade.

“Quero expressar o meu sincero agradecimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaguaí pela indicação, em nome do presidente Fabiano, e de forma muito especial à vereadora Rachel Secundo pela acolhida, generosidade e pela indicação deste título. Minha gratidão também ao prefeito Haroldinho, ao seu pai, Beto da Reta, ao secretário Robertinho e à querida amiga Zélia por todo o carinho e recepção.”

Betão afirmou que a homenagem reforça seu compromisso com o diálogo, o respeito e o trabalho em favor da população.

“Levo esse grande reconhecimento com a convicção de que o respeito, o diálogo e o compromisso real com as pessoas continuarão sendo os valores fundamentais que orientam a minha trajetória. Obrigado, Itaguaí, por me receber tão bem. A partir de hoje carrego um pedaço dessa cidade e desse povo no meu coração.”