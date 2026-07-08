Homem é preso suspeito de manter esposa em cárcere privado no Eucaliptal, em Volta Redonda

Um homem de 43 anos foi preso por policiais militares, nesta terça-feira (dia 7), suspeito de manter a própria esposa em cárcere privado, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. O caso aconteceu em uma residência na Rua General Osório e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 34 anos, contou que decidiu colocar fim ao relacionamento após descobrir uma traição. No entanto, de acordo com o relato, o companheiro não aceitou a separação e a impediu de sair de casa para trabalhar.

A mulher informou aos policiais que, ao tentar deixar a residência, o suspeito jogou um balde de água nela para impedir sua saída. Apesar da situação, ela afirmou que não sofreu agressões físicas. A mãe da vítima também prestou depoimento e confirmou a versão apresentada pela filha.

Durante o depoimento, o homem admitiu que a esposa havia descoberto a traição e disse que apenas queria conversar para tentar reatar o relacionamento. Ele afirmou ainda que pediu para que ela não fosse trabalhar naquele dia.

Após a análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão do suspeito. Ele foi autuado pelos crimes de cárcere privado, ameaça, injúria e constrangimento ilegal e permaneceu preso à disposição da Justiça.