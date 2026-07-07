Segurança Presente prende suspeito de furto com histórico de crimes em Volta Redonda

Agentes da Operação Segurança Presente de Volta Redonda prenderam, nessa segunda-feira (dia 6), um homem suspeito de furto após uma rápida ação no bairro Conforto. O suspeito já possuía outras anotações pelo mesmo tipo de crime e havia sido preso por furto recentemente, no dia 29 de maio deste ano.

A ocorrência teve início quando a vítima procurou a equipe do Segurança Presente informando que seus pertences haviam sido furtados na Vila Santa Cecília. Segundo o relato, ele deixou uma sacola no chão enquanto conversava com um amigo e, em um momento de distração, percebeu que os materiais não estavam mais no local.

Com apoio de imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo, os agentes conseguiram identificar as características do suspeito e iniciaram imediatamente buscas pela região. Durante o patrulhamento, o homem foi localizado na Rua 2, no bairro Conforto, ainda com os objetos furtados.

Foram recuperadas duas massas de polir, duas massas de poliéster, dois diluentes, dois catalisadores e 15 lixas. O suspeito foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi autuado por furto e permaneceu preso.

O coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, destacou que a ocorrência demonstra a importância do trabalho preventivo e da presença constante dos agentes nas ruas.

“Esse resultado mostra a importância de termos equipes próximas da população e prontas para agir. A vítima conseguiu acionar nossos agentes rapidamente e, com as informações repassadas, foi possível localizar o suspeito, recuperar o material furtado e encaminhar o caso para a delegacia. O Segurança Presente tem justamente esse objetivo: atuar de forma integrada, aproximando a polícia do cidadão e contribuindo para uma cidade mais segura”, afirmou o major.

A Operação Segurança Presente é realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda, ampliando o patrulhamento e reforçando as ações de prevenção e combate à criminalidade no município.

Foto: Divulgação/Segurança Presente.

