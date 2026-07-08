Mais de 2,5 mil trabalhadores são homenageados pela CSN por tempo de casa

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) homenageou mais de 2.500 trabalhadores durante mais uma edição do programa Reconhecimento por Tempo de Casa. A iniciativa celebrou profissionais que completaram 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e até 50 anos de atuação na empresa, valorizando trajetórias que se confundem com a própria história da Companhia.

As homenagens aos colaboradores com 10, 15, 20 e 25 anos de empresa foram realizadas no Centro de Desenvolvimento Organizacional (CDO), na Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. Já os profissionais com 30 anos ou mais de casa participaram de uma cerimônia especial no Hotel Escola Bela Vista.



Mais do que celebrar o tempo de serviço, o evento destacou histórias de trabalhadores que acompanharam diferentes fases da CSN e contribuíram para o crescimento da empresa ao longo das últimas décadas. São profissionais que vivenciaram a modernização da siderurgia brasileira, a evolução tecnológica dos processos produtivos e importantes transformações da Companhia. Ao longo de suas trajetórias, ajudaram a produzir o aço que impulsiona obras, indústrias e projetos que fazem parte do desenvolvimento do país, deixando sua contribuição em uma história que ultrapassa os limites da empresa e se conecta ao crescimento do Brasil.

Entre os homenageados, Edson Alves Torres, que completou 37 anos de atuação na CSN, falou sobre a emoção de receber o reconhecimento.

“Completar 37 anos na CSN é motivo de muito orgulho. Ao longo dessa jornada, construí não apenas minha carreira, mas também amizades, aprendizados e histórias que levarei para a vida toda. Receber este reconhecimento é uma grande emoção e a certeza de que cada etapa dessa trajetória valeu a pena”.

Um dos destaques da cerimônia foi Carlos Roberto Ferreira, da Gerência de Negócios Imobiliários, homenageado pelos 50 anos de dedicação à Companhia. Ao longo de cinco décadas, ele acompanhou diferentes momentos da história da empresa, testemunhando sua expansão, modernização e consolidação como uma das maiores companhias industriais do Brasil. Sua trajetória representa o comprometimento de gerações de trabalhadores que ajudaram a construir o legado da CSN.

Para Augusto Lara, Diretor Executivo de Produção da Siderurgia, reconhecer o tempo de casa é uma forma de valorizar as pessoas que fazem parte da história da empresa. “Cada trabalhador homenageado carrega uma história de dedicação, aprendizado e contribuição para o crescimento da CSN. Celebrar essas trajetórias é reconhecer o papel fundamental das pessoas na construção de uma empresa cada vez mais forte, segura e preparada para os desafios do futuro. São exemplos que inspiram as novas gerações e reforçam o orgulho de pertencer à nossa Companhia.”