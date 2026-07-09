72 anos: Volta Redonda anuncia atrações musicais da programação de aniversário

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Sesc e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), preparou uma programação musical especial para comemorar os 72 anos de emancipação do município, celebrado no dia 17 de julho. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) anunciou cinco grandes shows que acontecerão na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, entre os dias 15 e 19, reunindo Gaby Amarantos, Get Worship, Fernanda Abreu, Padre Fábio de Melo e Pretinho da Serrinha, com a expectativa de atrair milhares de famílias da cidade e da região.

“Pensamos em tudo com muito carinho, buscando trazer artistas de diferentes vertentes musicais, e agradeço mais uma vez às parcerias do Sesc e Sicomércio, que tanto têm contribuído para shows como esses e o desenvolvimento da cultura em Volta Redonda e região”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A programação começa no dia 15/7 (quarta-feira), a partir das 18h, com shows de abertura de Projeto Vida Music; Thiago Balbino; Viva Adoração e Vinny DJ, trazendo o melhor da música gospel.

O show principal ficará a cargo do coral evangélico Get Worship, que sobe ao palco às 21h, entoando canções que unem profundidade espiritual e sonoridade envolvente, misturando diferentes estilos musicais. Entre os sucessos garantidos, estão “Um Novo Dia”, que já somou mais de 140 milhões de visualizações em diferentes plataformas; “Uma Carta Viva”, com colaboração do cantor Paulo Neto; “Me Ama”, canção que figurou no topo das paradas do Youtube no Brasil; e um dos lançamentos mais fortes do projeto, a canção “Sou Grato Por Seu Amor”.

Experiência sensorial com Gaby Amarantos

Na quinta-feira, dia 16, a cantora paranaense Gaby Amarantos – que deu voz a sucessos como “Ex Mai Love” (tema de abertura da novela Cheias de Charme), “Todo Mundo” (tema da Copa do Mundo de 2014), entre outros – traz sua nova turnê “Rock Doido Tour”, baseada no álbum homônimo lançado em 2025. O projeto marca uma fase de liberdade criativa e afirmação estética, unindo cultura amazônica, ritmos periféricos e influências globais.

O público pode se preparar para uma experiência sensorial do show, que irá utilizar projeções imersivas, balé coreografado e elementos visuais inspirados nas aparelhagens de Belém, e momentos de impacto que já nasceram virais nas redes sociais, como a cantora dançando sobre faíscas de pirotecnia em cena. A proposta é criar uma experiência sensorial que amplifica a atmosfera vibrante do disco.

Samba de Raiz com Pretinho da Serrinha

No dia do aniversário da cidade (17/7, sexta-feira), às 22h, a Praça Brasil promete se tornar cenário para uma verdadeira roda de samba raiz, ao som de Pretinho da Serrinha – músico, compositor, produtor musical e um dos grandes nomes do samba e da Música Popular Brasileira (MPB), assinando e ajudando a criar sucessos como “Burguesinha” e “Mina do Condomínio”, de Seu Jorge, e “Aliança”, com Marisa Monte.

Além disso, produziu discos premiados com artistas como Maria Rita, com quem canta “Nada Vai Mudar”, e Martinho da Vila. Em seu repertório, o público confere também canções como “Mais Um Samba de Amor Pra Maria”, com Tiee, e “Lá Vem a Noite”, em parceria com Yoùn, Biab e Rahiza.

Sucessos contagiantes com Fernanda Abreu

No sábado (18), às 22h, será a vez de o palco da Praça Brasil receber Fernanda Abreu, considerada a “mãe do pop dançante brasileiro” e que marcou uma geração com inúmeros sucessos, entre eles a clássica “Rio 40 Graus”, que contribui para a forte ligação da artista com a cidade carioca.

Com um show que une diversidade musical, indo do funk ao samba, do rock à MPB, da música eletrônica ao hip-hop, a cantora promete colocar o público pra dançar também ao som de outros sucessos contagiantes, como “Kátia Flávia, a Godiva do Irajá”, “Garota Sangue Bom”, “Você Pra Mim” e “Veneno na Lata”.

Emoção e reflexão com Padre Fábio de Melo

As apresentações musicais serão fechadas com chave de ouro no domingo, dia 19, às 20h, com um dos maiores nomes da música religiosa brasileira: Padre Fábio de Melo. Cantor, compositor e poeta, tem milhões de discos vendidos e uma presença marcante nas redes, se consolidando como uma das vozes mais importantes da música espiritual contemporânea.

Com a sensibilidade de quem sabe unir emoção e reflexão, Padre Fábio de Melo trará sucessos que marcam sua carreira, como os clássicos “Tudo é do Pai”, “Nas Asas do Senhor” e “Queremos Deus”, além de presenças constantes nas plataformas musicais, entre elas, “Diante do Rei” e “Nunca Pare de Lutar”.

“Contamos com a presença das famílias para prestigiar os 72 anos da nossa cidade com muita alegria, música e diversão para todas as idades. Estamos preparando tudo para oferecer segurança e comodidade. Quero agradecer ao Sesc e ao Sicomércio pela parceria que está trazendo shows especiais para a nossa população comemorar. Volta Redonda está de parabéns”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.