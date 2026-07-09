Laboratório Municipal de Barra Mansa passa a agendar exames pelo WhatsApp a partir desta sexta-feira (dia 10)

A partir desta sexta-feira, 10 de julho, os usuários do Laboratório Municipal de Barra Mansa poderão agendar a coleta de exames laboratoriais por meio do WhatsApp. A iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, busca tornar o atendimento mais organizado, ágil e confortável para a população, acabando com a necessidade de formação de filas nas primeiras horas do dia.

Com o novo procedimento, os pacientes poderão escolher a data e o horário da coleta, garantindo um atendimento programado e reduzindo o tempo de espera na unidade.

De acordo com o coordenador do Laboratório Municipal, Oséas Júlio da Silva, a mudança representa um avanço na forma de atendimento à população. “Queremos oferecer mais comodidade aos usuários. Não queremos mais que as pessoas precisem acordar nas primeiras horas da manhã para enfrentar filas. Agora, o agendamento será feito pelo WhatsApp, permitindo que cada paciente marque o dia e o horário para realizar a coleta”, destacou.

O agendamento deve ser realizado pelo WhatsApp (24) 99824-2420, canal em que a equipe também fornecerá todas as orientações necessárias para o procedimento. A Secretaria de Saúde reforça que a medida faz parte das ações de modernização dos serviços prestados à população, promovendo mais organização, praticidade e qualidade no atendimento.

Fotos: Paulo Dimas